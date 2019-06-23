Об опасности ядерной войны предупреждает National Interest

National Interest передает, что испытание в Нью-Дели сверхзвуковой ракеты может привести к возможной опасности начала ядерной войны с Пакистаном.

В источнике указывается, что наличие самой программы в Индии по созданию гиперзвукового оружия – это страшный ход, приближающий к возникновению холодной войны с Исламабадом.

Также упоминается, что между возможными соперниками расстояние составляет всего-то около семисот километров. Таким образом ракета со скоростью 5-10 Махов будет за считанные минуты достигать свою цель в одном из этих государств .

В конце статьи журнал добавляет, что осознание Пакистаном того факта, что в Индии есть сверхзвуковые ракеты, может побудить Исламабад ощутить себя в плену идеи «потерять все или применить все» относительно своего ядерного арсенала, сообщают РИА Новости.