Участникам гей-парада в Киеве дорогу перекрыли радикалы

Сегодня в центре украинской столицы прошла акция под охраной полиции в пользу защиты прав сексуального меньшинства.

В ЛГБТ-параде участие принимало более 2,5 тысяч человек. Среди них можно было увидеть канадского посола на Украине Романа Ващука и делегатов миссии ООН.

Также в столице Украины встретились и оппоненты подобных маршей. В Киеве была сформирована колонна из радикалов и националистов, которые перекрыли дорогу участникам ЛГБТ-парада.

В ряды радикалов в основном входила молодежь в возрасте от 17 до 25 лет. Также на стороне противников шествия были замечены украинские депутаты – Руслан Кошулинский, Игорь Мосийчук и Оксана Корчинская, пишут «Известия».