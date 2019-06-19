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Исследователь опубликовал кадры с двумя НЛО, парящими над горами Wasatch в штате Юта

19.06.2019 22:31
Комментарии: 1
Исследователь опубликовал кадры с двумя НЛО, парящими над горами Wasatch в штате Юта

Уфологи давно утверждают, что пришельцы из дальнего космоса регулярно посещают Землю, и большую часть времени они прячутся в подземных базах, расположенных возле горных хребтов и под водой. В дополнение к этим заявлениям анонимный исследователь НЛО, известный под именем «Mavixxx», разместил в Сети таинственное видео, в котором показаны два неопознанных светящихся объекта, парящих над хребтами Wasatch Mountain в американском штате Юта.

После загрузки видео на YouTube, Mavixxx сообщил, что ролик был отправлен ему пользователем по имени Пана Рикан. Исследователь также заметил, что НЛО были зафиксированы днем 4 июня этого года. На кадрах хорошо видно как два неопознанных летающих объекта (один довольно большой по сравнению с другим) медленно парят над горами Wasatch.

В этом же видео Mavixxx обнародовал несколько других наблюдений НЛО, которые произошли в последние несколько месяцев, из них наиболее интересным является зафиксированное в Эдмонтоне (Канада). На кадрах показан реактивный самолет, летящий низко над землей и цилиндрический НЛО пролетевший мимо воздушного судна с поразительной скоростью.

После просмотра видео многие уфологи заявили, что данные наблюдения являются подлинным доказательством существования инопланетян. Теоретики заговора утверждают, что инопланетяне строят секретные базы в горах и их деятельность осуществляется с ведома правительства и космических агентств, таких как NASA.

По их словам, аэрокосмическое агентство намеренно скрывает правду о пришельцах, опасаясь общественной паники.

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23:02, 19.06 0 0
Анатолий:

нормальное природное явление, в котором очевиден невостребованный человечеством источник (аккумулятор) энергии

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