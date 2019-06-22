Грузия прокомментировала решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе сообщил о том, что его власти изучают вопрос о временной приостановке авиасообщений между государствами. По его словам, Тбилиси хочет воздержаться от необдуманных решений.
Дипломат поясняет, что руководители государства стараются получить всю необходимую информацию о данном решении РФ для проведения детального анализа и выводов, после чего Грузия даст более подробные комментарии.
Советник премьер министра по вопросам стратегических коммуникаций Грузии Ираклий Чиковани убежден, что ответ грузинских властей обязан защищать независимость и благополучие жителей страны, пишет «Коммерсантъ».
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Костя, Путин все делает правильно. А провал пока наблюдается в странах, которые привыкли давить на других. Но зубки ломаются о Россию и это прекрасно. Так что Путин для них зло номер 1 ;)))
путин пора уходить. все кто может убегают. это провал внешней политики