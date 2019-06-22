Пиар-директор Алибасова сообщил о самочувствии Федосеевой-Шукшиной

Представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил о самочувствии супруги Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, оказавшейся в больнице.

Как говорит пиар-директор,на фоне бронхиальной астмы артистка почувствовала приступ удушья , однако сейчас ее состояние улучшилось.

На данный момент Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо и готовится ехать домой, сообщает Вадим Горжанкин. Необходимости в долгосрочной госпитализации нет, так как жизни и здоровью актрисы ничего не угрожает, передают РИА Новости.