Пиар-директор Алибасова сообщил о самочувствии Федосеевой-Шукшиной
22.06.2019 16:06
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Представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил о самочувствии супруги Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, оказавшейся в больнице.
Как говорит пиар-директор,на фоне бронхиальной астмы артистка почувствовала приступ удушья , однако сейчас ее состояние улучшилось.
На данный момент Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо и готовится ехать домой, сообщает Вадим Горжанкин. Необходимости в долгосрочной госпитализации нет, так как жизни и здоровью актрисы ничего не угрожает, передают РИА Новости.
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