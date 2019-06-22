Путин не намерен отдавать Курилы

Президент России Владимир Владимирович Путин планирует заняться развитием Дальнего Востока, а именно Южной группой Курильских островов.

У нас, уточняет российский лидер, разработаны большие программы по развитию этого региона, в том числе, власти будут заниматься и развитием инфраструктуры на Курильских островах.

В конце Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР, однако Япония данное решение оспаривает.

В совместной советско-японской декларации 1956 года упоминалось, что Советский Союз по доброй воле готов отдать Токио остров Шикотан и архипелаг Хабомаи, но при условии подписания мирного договора.

На экономическом форуме 2018 года Путин призывал заключить мирный договор с Токио. Японский глава МИДа Таро Коно завершение переговоров по мирному договору с Россией предложил ускорить в мае 2019 года, однако уточнил, что результат должен удовлетворить обе стороны, пишет «Коммерсант».