Уроженцы Тбилиси огорчены приостановкой туристического потока из России

Уроженцы Тбилиси, работающие в сфере туризма, огорчены решением России о приостановке пассажирских авиаперевозок с Грузией.

Местные жители заявляют, что сложившаяся ситуация негативно отразиться на туристическом бизнесе, ведь достаточное количество россиян приезжает в Грузию.

Заместитель декана Высшей школы экономики Андрей Суздальцев объявил, что от приостановки потока российских туристов Грузия потеряет около $500 млн., передают «ИЗВЕСТИЯ».