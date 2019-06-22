Уроженцы Тбилиси огорчены приостановкой туристического потока из России
22.06.2019 15:03
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Уроженцы Тбилиси, работающие в сфере туризма, огорчены решением России о приостановке пассажирских авиаперевозок с Грузией.
Местные жители заявляют, что сложившаяся ситуация негативно отразиться на туристическом бизнесе, ведь достаточное количество россиян приезжает в Грузию.
Заместитель декана Высшей школы экономики Андрей Суздальцев объявил, что от приостановки потока российских туристов Грузия потеряет около $500 млн., передают «ИЗВЕСТИЯ».
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