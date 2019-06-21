Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в рамках осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности подписал указ, согласно которому вводится запрет на осуществление авиаперелетов в Грузию, сообщают «Известия». Запрет вводится на все перелеты с 8 июля текущего года. Также президент рекомендовал туроператорам воздержаться от продаж путевок в вышеназванную страну, до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.