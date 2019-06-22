Amazon отказался выпускать собственную криптовалюту

Официальный представитель компании «Amazon» сообщил, что его организация не планирует выпускать свою собственную криптовалюту, а также использовать какую-либо из существующих, сообщает «РБК». Подобное решение объясняется тем, что зачастую криптовалюты используются в нелегальных махинациях и мошеннических схемах, а у компании нет острой нужды, которая требует введения новых технологических систем или решений.