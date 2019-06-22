Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

Игорь Коломойский, являющийся украинским олигархом, ответил на слова Зеленского о том, что он будет вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры Донбасса, сообщают «РИА новости». Коломойский заявил, что может покрасить лишь один-два ларька, поскольку у него нет финансовых возможностей для осуществления подобных инвестиций. Стоит напомнить, что по решению британского суда олигарх был ограничен в размере повседневных трат, поскольку ему был установлен лимит в 20 тыс. евро в неделю.