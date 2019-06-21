«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»

Компания «Ситимобил», являющаяся сервисом по предоставлению услуг такси, внедрила свою платформу в социальную сеть «ВКонтакте», через которую теперь возможно осуществлять заказы, сообщают «Ведомости». Пользователи социальной сети смогут не только осуществить заказ через социальную сеть, но также и оплатить его, в том числе при помощи платежной системы «VK Pay».