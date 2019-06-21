Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой о создании специализированных магазинов для дипломатов из других государств, сообщает «ТАСС». Отличительной чертой подобных магазинов будет отсутствие импортных пошлин на товары, а также возможность оплачивать покупки не только российскими рублями, но также долларами и евро. Планируется открыть два подобных магазина: в Москве и Санкт-Петербурге.