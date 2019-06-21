Искусственный интеллект защищает клиентов Сбербанка от кибератак

Официальный представитель компании «Сбербанк» сообщил, что основную работу по защите финансовых активов клиентов организации выполняет особая система, функционирующая на принципах искусственного интеллекта, сообщает «ТАСС». Система анализирует все выполняемые действия на основании порядка 1 тыс. показателей и зачастую предупреждает клиентов от опасных действий. В сутки система способна проанализировать около 200 млн операций.