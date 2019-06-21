В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США

В Государственной думе Российской Федерации обсуждается предложенная поправка в закон о бюджете Российской Федерации, которая подразумевает выделение финансовых средств на адвокатов, защищающих граждан России на территории США, сообщает деловая газета «Взгляд». Предположительно, Ассоциации юристов России будет выделено порядка 122 млн рублей, которые будут использоваться для оплаты услуг адвокатов, защищающих россиян в США.