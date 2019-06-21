Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

Дмитрий Медведев, являющийся председателем Правительства Российской Федерации, сообщил, о том, что Россия и Белоруссия ведут переговоры о государственной интеграции «на одном языке», понимая общие цели и задачи, сообщает «Газета.ру». Дмитрий Медведев подметил, что прошедшие переговоры с представителями Белоруссии, были успешными и он искренне рад этому.