ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

Согласно заявлению Эльвиры Набиуллиной, возглавляющей Центральный банк Российской Федерации, ее ведомство, в ходе масштабной проверки крупных отечественных банков, выявило нарушения в сфере обеспечения кибербезопасности, сообщают «Ведомости». В рамках проверки были исследованы механизмы и протоколы защиты 75 проверенных банков. В каждой из проверенных банковских организаций были обнаружены нарушения, которые могут быть использованы злоумышленниками.