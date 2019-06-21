Россияне смогут подавать заявления на отпуск в электронном виде

В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, который подразумевает перевод заявлений об отпуске и увольнении, а также трудовые договоры в электронный формат, сообщает «Российская газета». В случае принятия вышеназванного законопроекта, в Трудовой кодекс Российской Федерации будут внесены поправки, которые присвоят электронным служебным заявлениям официальный законный статус.