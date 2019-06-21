В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

Официальный представитель Министерства внутренних дел России сообщил о планируемом создании специальных подразделений внутри ведомства, которые будут осуществлять контроль за профессиональной деятельностью сотрудников наркоконтроля сообщают «Известия». Задачей вышеназванных спецподразделений будет являться выявление законодательных нарушений в сфере контроля за оборотом наркотических веществ, которые совершаются сотрудниками правоохранительного ведомства.