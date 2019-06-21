В Госдуму внесли законопроект об обязательном гражданстве для гидов

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому предполагается введение обязательного критерия для гидов и экскурсоводов: наличие российского гражданства, сообщает «ТАСС». Кроме того, проект закона предлагает наделить Ростуризм дополнительными функциональными полномочиями, которые позволят ему определять дополнительные критерии и требования к представителям экскурсионной отрасли.