В Тбилиси возобновилась акция протеста

В городе Тбилиси, который является столицей грузинского государства, возобновились массовые акции протеста, целью которых является отставка действующего министра внутренних дел страны Георгия Гахарии, сообщают «РИА новости». Большая часть протестующих принадлежит к оппозиционным политическим партиям Грузии. Оппозиционеры требуют не только отправить министра МВД в отставку, но также провести внеочередные парламентские выборы в равном пропорциональном соотношении.