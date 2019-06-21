Иран пощадил разведывательный самолет Соединенных Штатов Америки

Шпионский самолет Соединенных Штатов был замечен рядом со снятым дроном и власти Ирана могли его сбить, однако приняли решение не делать этого.

Начальник воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде говорит о том, что когда они сбили американский разведовательный беспилотник, около него был замечен разведывательный самолет США, который они не стали строгать, пишет «Lenta.ru».