Иран пощадил разведывательный самолет Соединенных Штатов Америки
21.06.2019 19:07
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Шпионский самолет Соединенных Штатов был замечен рядом со снятым дроном и власти Ирана могли его сбить, однако приняли решение не делать этого.
Начальник воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде говорит о том, что когда они сбили американский разведовательный беспилотник, около него был замечен разведывательный самолет США, который они не стали строгать, пишет «Lenta.ru».
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