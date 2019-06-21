Трамп заявил, что США отменили удар по Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был готов ударить по иранским объектам, однако отменил свое решение за десять минут до начала. Об этоим написал в своем Twitter Трамп.

Несмотря на нашу готовность к возмездию, говорит американский лидер, я решил отменить удар, поскольку оно привело бы к жертвам 150 человек, а за сбитый беспилотник это непропорциональный ответ.

Также Трамп добавил, что причин для спешки у США нет, так как их вооруженные силы перестроены, обновлены, всегда готовы к бою и, безусловно, остаются лучшими в мире, пишут «ВЕДОМОСТИ».