Ford выставляет свои заводы на торги

Глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сегодня сообщил, что компания Ford планирует выставлять на торги два своих завода, которые находятся во Всеволожске и Набережных Челнах.

Предприятие полностью закрыло кредиты в Внешэкономбанке, говорит министр, а значит, процесс их продажи будет осуществлен по принятой процедуре через объявление торгов.

Мантуров ничего не сообщает о предполагаемых участниках торгов, передают «ИЗВЕСТИЯ».