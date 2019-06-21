МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что при задержании Ивана Голунова были допущены нарушения. Однако характер нарушений и имена сотрудников УВД в ведомстве не уточняют.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист "Медузы" рассказал, что его избили полицейские, одетые в гражданское, потом отвезли в отделение УВД города Москвы, заставили догола раздеться для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев. При этом позвонить адвокату и сказать своим близким о задержании ему не дали. Только после 15 часов ареста у него появился адвокат, передают «ВЕДОМОСТИ».