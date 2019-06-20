Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Дональд Трамп, являющийся президентом Соединенных штатов Америки, прокомментировал заданный ему вопрос о возможном ударе по Ирану в связи с нападением на танкеры в Османском заливе, сообщают «РИА новости». Президент Америки уклонился от прямого ответа, заявив, что правительство США не будет чересчур много болтать на данную тему. Также он заявил о том, что Иран пожалеет о совершенном нападении.