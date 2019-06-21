Сегодня наступит самая короткая ночь в году

21 июля наступит самая короткая ночь в этом году.

Сегодня Солнце взошло в 03:46, а зайдет в 21:19 на широте Москвы. Таким образом, день будет длиться 12 часов 33 минуты.

В этот день Солнце в 12 часов дня поднимается на максимальную высоту над горизонтом и последующие несколько суток продолжительность для будет неизменной, но впоследствии световой день начнет убывать.

Еще с древних времен день летнего солнцестояния считается одним из важнейших праздников. До принятия христианства, на Руси отмечался славянский праздник Ивана Купалы. В этот день было принято собирать травы и цветы, обливаться водой, прыгать через костер, плести венки, а также сжигать чучело в форме Солнца, передает «Газета.Ru».