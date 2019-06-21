Спикер парламента Грузии освобожден от должности

Ираклий Кобахидзе, грузинский спикер парламента отправился в отставку. Об этом расказал Каха Каладзе, занимающий пост генерального секретаря партии «Грузинская мечта».

Каладзе заявляет, что такое решение является обязательством перед людьми.

Подобное решение было принято в связи с беспорядками в Тбилиси, произошедшими накануне в силу того, что во время проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло депутат Сергей Гаврилов, которое принадлежало главе парламента.

По словам Кахи Каладзе, согласно документу таких мероприятий, именно грузинская сторона усадила его на место спикера, передают РИА Новости.