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На митинге в Тбилиси пострадало 240 человек

21.06.2019 12:51
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На митинге в Тбилиси пострадало 240 человек

В ходе митинга в Тбилиси и его дальнейшего разгона пострадало 240 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Грузии. По информации замглавы ведомства Зузу Бозуа, из них 102 человека до сих пор остаются в медучреждениях. Среди пострадавших 80 сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, операционное вмешательство требуется двоим пострадавшим, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Самые частые жалобы, с которыми люди обращаются к врачам, связаны с травмами головы и ушибами.

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