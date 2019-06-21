На митинге в Тбилиси пострадало 240 человек

В ходе митинга в Тбилиси и его дальнейшего разгона пострадало 240 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Грузии. По информации замглавы ведомства Зузу Бозуа, из них 102 человека до сих пор остаются в медучреждениях. Среди пострадавших 80 сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, операционное вмешательство требуется двоим пострадавшим, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Самые частые жалобы, с которыми люди обращаются к врачам, связаны с травмами головы и ушибами.