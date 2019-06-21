ВЭБ обратился в арбитраж Стокгольма с иском к Украине

Российский ВЭБ написал обращение в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине. Как информирует РИА Новости, требования государственной корпорации связаны с возмещением убытков, которые были нанесены «Проминвестбанку», являющейся дочкой ВЭБа, из-за того, что Киев нарушил соглашение, в котором речь идет о взаимной защите инвестиций. Соответствующий документ был подписан еще в 1998 году украинским кабмином и российским правительством.