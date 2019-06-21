Министерство здравоохранения РФ выявило самые опасные виды рака
По информации Минздрава России максимальный показатель смертности за прошлый год от онкологических заболеваний зарегистрирован при раке поджелудочной железы.
Подчеркивается, что коэффициент смертности от данной разновидности онкологии равен 39,9%. Показатель смертельных случаев от рака печени, рака внутрипеченочных протоков составляет 38,4%, а от рака пищевода – 29,9%.
Что касается самых низких показателей летальных случаев при онкологии, министерство здравоохранения России зафиксировало следующие коэффициенты: рак молочной железы составляет 3%, рак тела матки - 2,2%, рак щитовидной железы - 0,6% и рак кожи, помимо меланомы - 0,4%.
В 2018 году на амбулаторном лечении с заболеваниями рака находилось 3,7 миллиона граждан России, пишут РИА Новости.
Написать комментарий