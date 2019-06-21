Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта

В среднем, человек тратит на работу около 48 часов в неделю. Теперь ученые выяснили, какой ценой это дается для нашего здоровья?



Новое исследование Американской кардиологической ассоциации установила связь между продолжительной работой и повышенным риском развития инсульта.



Так, 42-летний американец Джефф Хисеродт никогда не брал для себя выходные и тратил на работу порядка 60-65 часов в неделю, до тех пор, пока полтора года назад у него не было сильного удара.

«У меня был тромб за правым глазом. Я был парализован с левой стороны и слеп», - сказал он.

Проведенные исследования подтвердили, что люди, которые работали много часов в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта. И это было более верно для людей в возрасте до 50 лет. При этом рабочие часы были определены как рабочие 10 часов не менее 50 дней в году.

Также ученые дали рекомендации, как снизить риск возникновения инсульта. Они подчеркивают, что самое важное, что нужно сделать, - это сделать то, что предотвращает такие инсульты, - отказаться от курения.

«Ешьте здоровую пищу, занимайтесь по крайней мере 30 минут в день. Убедитесь, что у вас есть такие факторы риска, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, - говорит д-р Арби Оганян, медицинский директор программы лечения инсульта в Хантингтонской больнице.

И необходимо сделать управление стрессом приоритетом. Для Хисеродта это самый ценный урок, пишет ABC7.