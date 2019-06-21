В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

С целью упрощения правовых нарушений на дороге и других аспектов КоАП, министерство внутренних дел России предложило полномочия инспекторов ДПС расширить.

Дмитрий Газизов объявил, что имеющиеся правонарушения государство больше не может администрировать, так как мест для содержания арестованных в стране не хватает.

Решение проблемы он видит в передаче полномочий инспекторам ДПС. Им стоит позволить в несудебном порядке самостоятельно ограничивать действие водительских прав владельцев автомобилей, имеющих задолженности.

Предположительно в правительство новый законопроект будет внесен до 1 марта 2020 года, а в силу ступит с первого января следующего года, сообщают РИА Новости.