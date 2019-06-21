В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

Ситуацию, которая произошла в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Кремль назвал русофобской провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков весьма обеспокоен проявлениями агрессии со стороны Грузии по отношению к российским гражданам. Также он отмечает, что этот вопрос нельзя оставлять без внимания, так как регулярно в Грузию приезжает много туристов из России.

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин крайне возмущен действиями грузинской оппозиции и высказал свое мнение о том, что радикалы в качестве повода для проведения беспорядков использовали визит российской делегации на МАП, передают РИА Новости.