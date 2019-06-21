В Госдуме считают, что к провокациям в Тбилиси причастны украинские депутаты

В ГД РФ не исключают, что к волнениям и провокациям против российской делегации, которые произошли в Тбилиси, причастны не только грузинские радикалы, но и парламентарии Украины. Как передает РИА Новости, такую точку зрения озвучил российский депутат Константин Затулин. По его словам, этими провокациями ее организаторы пытаются помешать обсуждению раскола в украинской церкви.