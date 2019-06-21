Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза. Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального Погрануправления ФСБ, с началом летних каникул за одни сутки через границу проходит одиннадцать тысяч человек и проезжает около 1,5 тыс. автомобилей.

Для сравнения приводятся данные статистики о том, что в марте число граждан, которые проходили через КПП, было около 5,2 тыс. человек. По прогнозам, тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков будет сохраняться.