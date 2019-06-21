Президент Чехии призывает Украину смириться с российским Крымом

Европейские лидеры все чаще призывают Украину изменить свой взгляд относительно Крыма. Так, как считает президент Чехии Милош Земан, Киеву и всему мировому сообществу стоит признать, что Крымский полуостров – это территория Российской Федерации. Как передает РИА Новости, об этом он заявил, выступая по ТК Barrandov.

«Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться», — подчеркнул чешский лидер.

При этом Земан отметил, что антироссийские санкции не принесли планируемого результата, и не оказали влияния на российскую экономику и политику. И этому есть пример. В частности, взгляд германского канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона относительно санкционного вопроса также изменился. Оба лидера поняли, что ограничения не дали ожидаемого эффекта.