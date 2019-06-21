Киевский суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

На Украине активно обсуждают «возвращение» Михаила Саакашвили в политику страны. В частности, речь идет о том, что решением Печерского районного суда Киева был установлен факт его беспрерывного пятилетнего проживания на территории Украины. Как передает РИА Новости, данный факт позволяет бывшему одесскому губернатору пройти процедуру регистрации для участия в выборах в Раду Украины, которые запланированы на 21 июля.

Напомним также, что в конце мая новоизбранный глава страны Владимир Зеленский решил вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Буквально на следующий день он вновь вернулся на Украину.