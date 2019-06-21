В Раде заявили, что команда Зеленского готовится ко встрече с Путиным

Команда новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского ведет работу, связанную с подготовкой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский. Он подчеркнул, что ключевым тезисом, с которым Зеленский пойдет на эту встречу, станет заявление о принадлежности Крымского полуострова и Донбасса Украине. «Два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», - отметил Поплавский. Добавив, что Зеленский осознает свою «историческую миссию», направленную на прекращение огня в Донбассе.