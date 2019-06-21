Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮН, 09:57 МСК
USD (ЦБ)    63,3877
EUR (ЦБ)    71,5457

21 ИЮН, 09:57 МСК
USD (ЦБ)    63,3877
EUR (ЦБ)    71,5457

В Раде заявили, что команда Зеленского готовится ко встрече с Путиным

21.06.2019 07:20
Комментарии
В Раде заявили, что команда Зеленского готовится ко встрече с Путиным

Команда новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского ведет работу, связанную с подготовкой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский. Он подчеркнул, что ключевым тезисом, с которым Зеленский пойдет на эту встречу, станет заявление о принадлежности Крымского полуострова и Донбасса Украине. «Два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», - отметил Поплавский. Добавив, что Зеленский осознает свою «историческую миссию», направленную на прекращение огня в Донбассе.

Комментировать (без регистрации)
Владимир Зеленский уже знает, что скажет Путину во время первой встречи
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Прямая линия. Как Владимир Путин представлял национальные проекты и решал насущные проблемы россиян?

Прямая линия. Как Владимир Путин представлял национальные проекты и решал насущные проблемы россиян?
Политика

Живущие в смартфонах. Что происходит с мобильным интернетом в России?

Живущие в смартфонах. Что происходит с мобильным интернетом в России?
Общество

Повелители штрафов. За установку новых дорожных камер в регионах России будет отвечать «дочка» Ростеха

Повелители штрафов. За установку новых дорожных камер в регионах России будет отвечать «дочка» Ростеха
Экономика

Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости

Дания выбирает маршрут для Nord Stream 2, в России сдерживают тарифы ЖКХ и другие новости
События и факты

Социальное предпринимательство. Какие социальные проекты власть готова реализовать вместе с бизнесом?

Социальное предпринимательство. Какие социальные проекты власть готова реализовать вместе с бизнесом?
Общество

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?
Политика

Узнай, страна

В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска

В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска

В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

В Карачаево-Черкессии начали строительство двух малых ГЭС

В Карачаево-Черкессии начали строительство двух малых ГЭС

В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

В Ставропольском крае построят ветропарк за 6,5 млрд рублей

Новости дня

09:28 Пентагон обвиняет Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон обвиняет Москву в попытке изменить мировой порядок
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
08:39 В Тбилиси спецназ расчистил митинг перед зданием парламента В Тбилиси спецназ расчистил митинг перед зданием парламента
08:09 Президент Чехии призывает Украину смириться с российским Крымом Президент Чехии призывает Украину смириться с российским Крымом
07:10 Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта Работа в течение 48 часов в неделю повышает риск инсульта
01:00 Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов
00:06 Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
20 ИЮН, 23:42 Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии

Узнай, страна!

20 ИЮН, 14:03 В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска В Приморье началась транспортировка китов-косаток к месту выпуска
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
20 ИЮН, 09:38 Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре Омских предпринимателей приглашают узнать возможности онлайн-экспорта на бесплатном семинаре
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
17 ИЮН, 09:40 Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter