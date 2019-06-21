В Тбилиси спецназ расчистил митинг перед зданием парламента

Сотрудники спецназа разогнали участников митинга перед зданием парламента в самом центре Тбилиси. Как передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Грузия, силовики использовали для разгона спецтехнику. Есть сообщения о том, что против митингующий используют резиновые пули, есть пострадавшие. Около места акции стоят водометы. Кроме этого, как сообщается, начались задержания митингующих.

Как сообщают местные СМИ, несмотря на то что спецназ расчистил территорию, прилегающую к парламенту, участники акции не расходятся. Сообщается и о задержании протестантов, которые отошли на соседние улицы.