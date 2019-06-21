Пентагон обвиняет Москву в попытке изменить мировой порядок

Представители военного ведомства США дали комментарий на заявления российских политиков, подвергших критике Вашингтон за решение направить на Ближний Восток так называемый дополнительный контингент войск, передает РИА Новости со ссылкой на ТК CNBC. Соответствующая информация содержится в электронном письме, автором которого выступила представитель Пентагона из европейского подразделения Карла Глисон. Она подчеркнула, что действия Вашингтона – это не провокация, а, в первую очередь, меры по укреплению обороны. Кроме этого, по ее словам, Россия имеет свои планы относительно пересмотра мирового порядка: Москва якобы хочет «отказаться от международной системы, которая обеспечивает мир на протяжении десятилетий».