Владимир Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Новоизбранный украинский глава Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России заявил бы ему о том, что Крымский полуостров и Донбасс является частью Украины. Как передает РБК, об этом он заявил во время интервью для издания Bild. Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина». Добавив, что надеется на возвращение полуострова, который он так любит, в состав Украины.