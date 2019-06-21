Минфин предложил штрафовать губернаторов за неисполнение нацпроектов

Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой ужесточения административной ответственности для региональных властей за ненадлежащее исполнения плановых задач в рамках национальных проектов, сообщает «ТАСС». Ведомство предлагает внести соответствующие поправки в Административный кодекс России, которые установят денежные штрафы для должностных лиц за нарушение правил расходования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов. Размеры штрафов будут варьироваться от 20 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, а для глав регионов от 50 до 100 тыс. рублей.