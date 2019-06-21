Совет при президенте не поддержал проект об изъятии земель за мусор

Комплекс законопроектов, подразумевающих ввод механизма конфискации земель у владельцев, не соблюдающих требования «О пожарной безопасности», не нашел одобрения у профильных комитетов Государственной думы, которые занимались его рассмотрением, сообщают «РИА новости». Вышеназванные законопроекты предполагают принудительную конфискацию землевладений у собственников, в случае несоблюдения правил пожарной безопасности, которые в том числе могут выражаться в захламлении участка мусором.