Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии

Вячеслав Володин, являющийся председателем Государственной думы Российской Федерации, сообщил о том, что парламентарии изучат поручения Владимира Путина, прозвучавшие в ходе проведения «Прямой линии с президентом», сообщают «РИА новости». Заседание по вышеназванному вопросу запланировано на 24 июня текущего года. Было подчеркнуто, что работа по ряду поручений уже запущена.