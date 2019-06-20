Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе проведения «Прямой линии» сообщил о предстоящем повышении военных пенсий, а также довольствия действующих военнослужащих, сообщает «ТАСС». Президент рассказал, что военные пенсионеры будут получать пенсию, которая будет увеличена на 4,3%. Одновременно с этим будут увеличены выплаты довольствия действующим военным. Кроме того, было отмечено, что пенсии в России в течении текущего года были проиндексированы на 7%.