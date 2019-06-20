Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии

Правительство Великобритании приняло решение о приостановке поставок своего вооружения правительству Саудовской Аравии, сообщает «ТАСС». Данное решение связано с постановлением апелляционного суда, которое требует изменить принятое решение о поставках вооружения Эр-Рияду, поскольку оно может быть использовано в йеменском конфликте. До момента принятия решения по озвученному требованию, власти Великобритании пообещали не выдавать никому более разрешений на аналогичные поставки.