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Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

20.06.2019 22:59
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Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Белуха (вверху) и нарвал (внизу). Иллюстрация из книги «British Mammals»

Тридцать лет назад один из жителей Западной Гренландии, охотящийся за китами, застрелил три странных китообразных с передними плавниками, такими как у белухи и хвостами, похожими на хвосты нарвалов. Он был настолько поражен обликом странных животных, что повесил один из черепов на внешней стороне своего сарая.

Несколько лет спустя ученый, посетивший этот район, заметил череп и в конечном итоге отвез его в Музей естествознания Дании.

Это был удивительный образец: по размерам больше, чем череп белухи или нарвала, с необычными зубами. Охотник рассказал, что у добытых им животных, были серые тела и странные зубы. Исследователи тогда предположили, что кит, вероятно, был потомством белуги и нарвала, но они не могли доказать это точно.

Гибрид нарвала и белухиХудожник Маркус Бюлер проиллюстрировал потенциальный гибрид

Такая возможность появилась в наши дни. В новой статье, опубликованной в издании Scientific Reports, исследователи подтвердили, что череп действительно принадлежит единственному известному образцу гибрида белухи-нарвала.

«У нас просто есть этот экземпляр», – сообщила руководитель исследования Eline Lorenzen

Промежуточный кит

Череп животного поражает. У него отсутствует бивень (на самом деле зуб) как у нарвала. У нарвалов есть только 2 верхних зуба один из которых (как правило, у самцов) развивается в бивень. Зубы же гибрида напоминают зубы белухи, за исключением того, что они высовываются наружу. А зубы белухи растут аккуратно по вертикали.

Гибрид нарвала и белухи

Черепа: a. нарвала b. гибрида c. белухи

В ходе исследования ДНК животного было установлено, что этот кит был потомком самки нарвала и самца белухи.

Lorenzen рассказала, что странные зубы гибрида могли привести к тому, что он использовал другие стратегии охоты, чем его родители. Тем не менее, невозможно сказать, смогло бы животное создать отцовство самостоятельно. Мало что известно и о двух других возможных гибридах, сопровождавших этот. Один из них затонул после выстрела. Другой был выловлен, но его череп был оставлен на берегу и, в конце концов, смыт.

Невозможно точно сказать, являются ли эти животные, единственными гибридами, заметила Lorenzen. По ее словам, гибридизация не очень распространена. Никакие другие исследователи китов, к которым она обращалась, никогда не видели подобного гибрида. А генетические данные о нарвалах и белухах показывают, что эти два вида разошлись 5 млн лет назад, пишет livescience.com.

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