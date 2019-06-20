Путин рассказал, сколько Россия тратит на оборону

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе проведения ежегодной «Прямой линии» сообщил, сколько Россия направляет финансов на содержание и развитие оборонной отрасли, сообщают «РИА новости». Президент сообщил, что в сравнении с остальными странами мира, Россия «очень скромно» тратит деньги на военные нужды. Однако, несмотря на данный факт, Россия опережает другие страны на два, а то и на три шага в вопросах как ядерного вооружения, так и в других его видах.