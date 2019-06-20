Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины рассмотрел указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и признал его законным, сообщают «РИА новости». Тем самым законными были признаны и досрочные выборы в парламент, которые должны пройти 21 июля текущего года. Решение принималось путем голосования, в котором участвовали 16 судей. Их решение является законным и не подлежит обжалованию.