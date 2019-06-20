Регионам подкинут 4 миллиарда на ликвидацию дефицита мест в яслях

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, сообщил о том, что кабинет министров намерен выделить регионам порядка 4 млрд рублей на создание дополнительных мест в ясельных группах детских садов, сообщает «ТАСС». Вышеназванная сумма будет поделена между 40 регионами. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо максимально эффективно использовать выделяемые финансовые средства.